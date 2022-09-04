Циннбауэр — о матче с «Ахматом»: Не победить в таких условиях... Это никуда не годится

Главный тренерпрокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против(1:2).

«Конечно, такой результат, кроме как катастрофическим, назвать нельзя. Команда большую часть матча играла в большинстве. Не победить в таких условиях... Это никуда не годится.

Игра складывалась по особому сценарию, у нас было преимущество после удаления Конате, мы создали достаточное количество голевых моментов. Мы могли ими воспользоваться, забить свои голы.

К сожалению, мы не смогли реализовать свои шансы, а ошибка в обороне привела ко второму пропущенному мячу.

Мы все попробовали, бросили все силы, постарались сделать все возможное, чтобы выиграть эту встречу.

Но во втором тайме мы играли против команды, которая почти всем составом стоит в защите, а такие обороны очень сложно взламывать.

Мы пробовали все. Это и удары издали, и практически выходы один на один у Гирано Керка и Ивана Игнатьева, были опасные удары головой после навесов.

Мы не только били из-за пределов штрафной, мы использовали самые разнообразные способы. К сожалению, наша не очень строгая игра в обороне повлияла на второй пропущенный гол», — приводит слова тренера пресс-служба «Локомотива».