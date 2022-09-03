Главный тренер «Баварии» о матче с «Унионом»: Ничья — справедливый результат

Главный тренер «Баварии»заявил, что результат матча 5-го тура чемпионата Германии с «Унионом» (1:1) справедливый и указал на ошибки своей команды.

«Унион» сыграл хорошо, но во многих ситуациях мы действовали вяло и неточно. Ничья — справедливый результат. Мы не создали столько моментов, как против «Боруссии», поэтому о двух упущенных очках говорить не приходится.

Мы играли неаккуратно и не на уровне последних недель. «Унион» хорошо защищался, был дисциплинирован, компактен и заслужил набрать очко«, — приводит слова тренера Kicker.

"Бавария" набрала 11 очков и опустилась на 3-е место в турнирной таблице бундеслиги. "Унион" с 11 баллами расположился на 4-й строчке.