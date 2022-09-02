Семак признан лучшим тренером РПЛ в августе

Главный тренер петербургского «Зенита»признан лучшим тренером российской Премьер-лиги в августе.

«Эксперты РПЛ выбрали Сергея Семака, представители "Матч Премьер" — Гильермо Абаскаля. Всё решило голосование болельщиков, в котором с минимальным разрывом победил Сергей Семак.

Наставник "Зенита" опередил специалиста из "Спартака" всего на 499 голосов! (11 304 голоса vs 10 805 голосов) 🔥», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

В прошлом месяце «Зенит» под руководством Семака одержал три победы и один раз сыграл вничью.

На награду лучшему тренеру августа также претендовали Владимир Федотов (ЦСКА), Александр Сторожук («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).