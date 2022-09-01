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    Стало известно, кто будет судить матч «Спартак» — «Зенит» в 8-м туре РПЛ

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах восьмого тура РПЛ.

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    Центральную встречу игрового дня, в которой встретятся «Спартак» и «Зенит», доверили бригаде арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

    3 сентября (суббота)

    «Оренбург» — «Химки»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Нижний Новгород» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Антон Фролов; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.

    «Краснодар» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Анастасия Пустовойтова; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Колобаев.

    «Динамо» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Сергей Французов.

    4 сентября (воскресенье)

    «Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Дмитрий Жваков; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Локомотив» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.

    «Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Гвардис.

    5 сентября (понедельник)

    «Торпедо» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.

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