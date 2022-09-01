Источник: Криштиану Роналду может перейти в «Фенербахче»

По информации издания, 37-летний португалец согласовал условия личного контракта с клубом из Стамбула.
Сообщается, что с Роналду лично общался его соотечественник, главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш, который убедил игрока согласиться на переход.
Напомним, что с 1 на 2 сентября в Англии закрывается трансферное окно, но в Турции оно будет открыто до 8 сентября.
Роналду летом хотел уйти из «МЮ», чтобы играть в Лиге чемпионов. «Фенербахче» выбыл из турнира на стадии квалификации и выступит в Лиге Европы.