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    Источник: Криштиану Роналду может перейти в «Фенербахче»

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перебраться в турецкий «Фенербахче», сообщает Ajansspor.

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    По информации издания, 37-летний португалец согласовал условия личного контракта с клубом из Стамбула.

    Сообщается, что с Роналду лично общался его соотечественник, главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш, который убедил игрока согласиться на переход.

    Напомним, что с 1 на 2 сентября в Англии закрывается трансферное окно, но в Турции оно будет открыто до 8 сентября.

    Роналду летом хотел уйти из «МЮ», чтобы играть в Лиге чемпионов. «Фенербахче» выбыл из турнира на стадии квалификации и выступит в Лиге Европы.

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