Источник: Криштиану Роналду может перейти в «Фенербахче»

Нападающийможет перебраться в турецкий, сообщает Ajansspor

По информации издания, 37-летний португалец согласовал условия личного контракта с клубом из Стамбула.

Сообщается, что с Роналду лично общался его соотечественник, главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш, который убедил игрока согласиться на переход.

Напомним, что с 1 на 2 сентября в Англии закрывается трансферное окно, но в Турции оно будет открыто до 8 сентября.

Роналду летом хотел уйти из «МЮ», чтобы играть в Лиге чемпионов. «Фенербахче» выбыл из турнира на стадии квалификации и выступит в Лиге Европы.