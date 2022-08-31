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    «Краснодар» в большинстве переиграл «Химки» в матче Кубка России

    «Химки» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Химки Краснодар
    Подмосковные «Химки» потерпели домашнее поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 1-го тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 26-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Захар Волков получил прямую красную карточку за то, что снес Окоронкво, который мог выбегать на свидание с кипером «Химок».

    Со стандарта, назначенного за этот фол пошла подача в штрафную «Химок», Вячеслав Литвинов выиграл борьбу за мяч у линии вратарской и в касание переправил сферу в сетку.

    А на 40-й минуте Ильзат Ахметов ушел сразу от трех защитников в чужой штрафной, после чего практически с острого угла направил сферу в дальнюю «девятку».

    Футбол. Россия. Кубок
    Химки — Краснодар 0:2
    Голы: 0:1 Litvinov V. (27'), 0:2 Akhmetov I. (40') Химки: Gudiev V., Chernyy A., Danilkin E., Glushakov D. (Guliev A., 71'), Idowu B., Kamlashev D. (Lomovitskiy A., 46'), Kamyshev I. (Gbane M., 46'), Kukharchuk I. (Dolgov A., 60'), Rudenko A. (Filin A., 29'), Volkov Z., Zuev A. Краснодар: Agkatsev S., Akhmetov I. (Spertsyan E., 71'), Banjac M., Isaenko O., Litvinov V., Manelov I. (Matsukatov A., 71'), Okoronquo J. (Karpov D., 62'), Samko V. (Pantaleao K., 79'), Sorokin E., Volkov S. (Cordoba J., 71'), Yakimov V. Предупреждения: Gbane M. (62'), Sorokin E. (65') Удаление: Volkov Z. (26')

    Отметим, что «Химки» под руководством нового главного тренера Николая Писарева потерпели четвертое поражение подряд.

    В другом матче группы A «Локомотив» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Химки» встретятся в гостях с «Нижним Новгородом».

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