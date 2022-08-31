«Химки» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

На 26-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Захар Волков получил прямую красную карточку за то, что снес Окоронкво, который мог выбегать на свидание с кипером «Химок».
Со стандарта, назначенного за этот фол пошла подача в штрафную «Химок», Вячеслав Литвинов выиграл борьбу за мяч у линии вратарской и в касание переправил сферу в сетку.
А на 40-й минуте Ильзат Ахметов ушел сразу от трех защитников в чужой штрафной, после чего практически с острого угла направил сферу в дальнюю «девятку».
Отметим, что «Химки» под руководством нового главного тренера Николая Писарева потерпели четвертое поражение подряд.
В другом матче группы A «Локомотив» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Химки» встретятся в гостях с «Нижним Новгородом».