«Текстильщик» — «2DROTS»: счет матча 1:1 (5:3), обзор голов

Ивановскийв домашнем матче 1/128 финала Кубка России победил клуб Медиалиги— 1:1 (5:3 по пенальти).

Счет на 26-й минуте открыли гости. После подачи со штрафного мяч попытался переправить в ворота Скляр, но сфера угодила в стойку. Вернув мяч, Степанов скинул его на Илью Сальникова, которому удалось переправить снаряд под перекладину.

На 57-й минуте хозяева отыгрались. В касание в четыре паса разрезали оборону соперника игроки «Текстильщика». В центре штрафной Илья Карпук получил мяч и также в касание направил сферу под перекладину.

До конца основного времени счет не изменился, а в серии пенальти точнее были хозяева — 5:3.