«Торпедо» — «Краснодар»: счет матча 1:4, обзор голов

Московскоепотерпело домашнее поражение от(1:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Эдуард Сперцян ворвался по центру в штрафную хозяев, открываясь под передачу низом из глубины поля, финтом ушел от защитника вместе с мячом и технично подрезал мяч в ворота над выскочившим навстречу Бабуриным.

На 44-й минуте Сперцян выполнил роскошный удар со стандарта, закручивая мяч правой ногой в правую же девятку, над «стенкой».

Счет стал крупным на 54-й минуте. Рамирес обработал мяч на левом фланге и здорово навесил от угла штрафной к дальней штанге, где открывшийся под эту передачу Кордоба опередил защитника и головой в падении вколотил мяч в сетку.

На 59-й минуте автозаводцы отыграли один мяч. Рейхмен навесил со штрафного, мяч после рикошета попал в перекладину и от неё отрикошетил в Кривцова — а тот, пытаясь то ли увернуться от мяча, то ли выбить его в сторону, с полуметра занес его в сетку собственных ворот.

А в компенсированное время Баньяц в штрафной «Торпедо» выполнил передачу накоротке на Ахметова, который резко пробил с правой низом. Мяч попал в правую штангу, от неё по «ленточке» покатился в левую штангу и от неё уже отскочил за линию ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Торпедо — Краснодар 1:4 Торпедо: Baburin E., Enin I., Erkinov K. (Turishchev M., 70'), Kozhemyakin O., Laptev D. (Karaev D., 46'), Lebedenko I., Netfullin R., Pomerko A. (Reichman B., 46'), Proshkin E. (Ryazantsev A., 70'), Samsonov A., Smolnikov I. Краснодар: Borodin S., Chernikov A., Cordoba J. (Manelov I., 81'), Ionov A. (Samko V., 73'), Krivtsov N., Olusegun O. (Akhmetov I., 86'), Pantaleao K., Ramirez C. (Litvinov V., 81'), Safonov M., Spertsyan E. (Banjac M., 72'), Volkov S. Предупреждения: Pomerko A. (42'), Borodin S. (65'), Pantaleao K. (75')

«Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» идет на предпоследней, 15-й строчке (1 очко).

Календарь и таблица РПЛ

3 августа «Краснодар» сыграет дома против «Сочи», а «Торпедо» двумя днями позже на своем поле примет «Ростов».