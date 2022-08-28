«Торпедо» — «Краснодар»: счет матча 1:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Эдуард Сперцян ворвался по центру в штрафную хозяев, открываясь под передачу низом из глубины поля, финтом ушел от защитника вместе с мячом и технично подрезал мяч в ворота над выскочившим навстречу Бабуриным.
На 44-й минуте Сперцян выполнил роскошный удар со стандарта, закручивая мяч правой ногой в правую же девятку, над «стенкой».
Счет стал крупным на 54-й минуте. Рамирес обработал мяч на левом фланге и здорово навесил от угла штрафной к дальней штанге, где открывшийся под эту передачу Кордоба опередил защитника и головой в падении вколотил мяч в сетку.
На 59-й минуте автозаводцы отыграли один мяч. Рейхмен навесил со штрафного, мяч после рикошета попал в перекладину и от неё отрикошетил в Кривцова — а тот, пытаясь то ли увернуться от мяча, то ли выбить его в сторону, с полуметра занес его в сетку собственных ворот.
А в компенсированное время Баньяц в штрафной «Торпедо» выполнил передачу накоротке на Ахметова, который резко пробил с правой низом. Мяч попал в правую штангу, от неё по «ленточке» покатился в левую штангу и от неё уже отскочил за линию ворот.
«Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» идет на предпоследней, 15-й строчке (1 очко).
3 августа «Краснодар» сыграет дома против «Сочи», а «Торпедо» двумя днями позже на своем поле примет «Ростов».