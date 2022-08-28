ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнКороли камбэков. 19-минутный хет-трик Холанна потушил огонь «Кристал Пэлас»
  • 20:26
    • «Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест», Кейн оформил дубль и не забил пенальти
  • 19:25
    • Дубль Сперцяна помог «Краснодару» разгромить «Торпедо»
  • 18:54
    • «Рома» объявила о трансфере Белотти
  • 18:43
    • «Ростов» — ЦСКА: команды объявили составы на матч 7 тура РПЛ
  • 17:01
    • «Локомотив» разгромил «Оренбург», Игнатьев сделал хет-трик
    Все новости спорта

    Дубль Сперцяна помог «Краснодару» разгромить «Торпедо»

    «Торпедо» — «Краснодар»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Торпедо
    Московское «Торпедо» потерпело домашнее поражение от «Краснодара» (1:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Эдуард Сперцян ворвался по центру в штрафную хозяев, открываясь под передачу низом из глубины поля, финтом ушел от защитника вместе с мячом и технично подрезал мяч в ворота над выскочившим навстречу Бабуриным.

    На 44-й минуте Сперцян выполнил роскошный удар со стандарта, закручивая мяч правой ногой в правую же девятку, над «стенкой».

    Счет стал крупным на 54-й минуте. Рамирес обработал мяч на левом фланге и здорово навесил от угла штрафной к дальней штанге, где открывшийся под эту передачу Кордоба опередил защитника и головой в падении вколотил мяч в сетку.

    На 59-й минуте автозаводцы отыграли один мяч. Рейхмен навесил со штрафного, мяч после рикошета попал в перекладину и от неё отрикошетил в Кривцова — а тот, пытаясь то ли увернуться от мяча, то ли выбить его в сторону, с полуметра занес его в сетку собственных ворот.

    А в компенсированное время Баньяц в штрафной «Торпедо» выполнил передачу накоротке на Ахметова, который резко пробил с правой низом. Мяч попал в правую штангу, от неё по «ленточке» покатился в левую штангу и от неё уже отскочил за линию ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Торпедо — Краснодар 1:4
    Торпедо: Baburin E., Enin I., Erkinov K. (Turishchev M., 70'), Kozhemyakin O., Laptev D. (Karaev D., 46'), Lebedenko I., Netfullin R., Pomerko A. (Reichman B., 46'), Proshkin E. (Ryazantsev A., 70'), Samsonov A., Smolnikov I. Краснодар: Borodin S., Chernikov A., Cordoba J. (Manelov I., 81'), Ionov A. (Samko V., 73'), Krivtsov N., Olusegun O. (Akhmetov I., 86'), Pantaleao K., Ramirez C. (Litvinov V., 81'), Safonov M., Spertsyan E. (Banjac M., 72'), Volkov S. Предупреждения: Pomerko A. (42'), Borodin S. (65'), Pantaleao K. (75')

    «Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» идет на предпоследней, 15-й строчке (1 очко).

    Календарь и таблица РПЛ

    3 августа «Краснодар» сыграет дома против «Сочи», а «Торпедо» двумя днями позже на своем поле примет «Ростов».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Ростове будет жарко?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Создаст ли «Эспаньол» проблемы «Реалу»?
  • «Эспаньол» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Продолжит ли ПСЖ уничтожать соперников?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.51
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Циципас — Галан
  • Теннис
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нисиока — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Эдмунд — Руд
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры