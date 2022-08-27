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    Назначены арбитры на матчи первого тура группового этапа Кубка России

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    Стали известны судейские бригады, которые будут работать на поединках первого тура групповой стадии Кубка России. Информация появилась на сайте РФС.

    Мяч и трофей Кубка России
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    Мяч и трофей Кубка России

    30 августа, вторник

    «Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Игорь Панин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

    31 августа, среда

    «Химки» — «Краснодар»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Павел Шадыханов; AVAR –Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

    «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Образко; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Зенит» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Хамид Талаев; резервный судья — Иван Абросимов; инспектор — Игорь Синер.

    «Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Сергей Каруненко; резервный судья — Александр Машлякевич; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Ростов» — «Динамо»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Игорь Князев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Юрий Чеботарёв.

    «Урал» — «Сочи»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Антон Кобзев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Торпедо» — ЦСКА: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Сергей Куликов; инспектор — Александр Колобаев.

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