«Брентфорд» не определил сильнейшего с «Эвертоном»

на своем поле сыграл противв рамках 4-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте встречи, игрок «Эвертона» Энтони Гордон, находясь на краю штрафной, принял классную передачу одним касанием и другим закрутил мяч в нижний правый угол ворот — 1:0.

«Брентфорд» смог сравнять счет на 85-й минуте поединка, Виталий Янельт получил пас и завершил атаку точным ударом по воротам — 1:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Эвертон 1:1 Голы: 0:1 Энтони Гордон (24'), 1:1 Витали Янельт (84') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики, Матиас Йоргенсен (Шандон Баптист, 68'), Бен Ми, Рико Генри, Josh Dasilva (Mads Bech Sorensen, 90'), Кристиан Нергор (Витали Янельт, 69'), Матиас Йенсен, Брайан Мбемо (Миккель Дамсгор, 78'), Айван Тони, Йоан Висса (Кин Льюис-Поттер, 68') Эвертон: Демарай Грей, Энтони Гордон, Дуайт Макнил (Хосе Рондон, 86'), Виталий Миколенко (Рубен Винагре, 86'), Алекс Айуоби, Amadou Mvom Onana (Том Дэвис, 78'), Нэйтан Паттерсон, Джеймс Тарковски, Конор Коди, Мэйсон Холгейт (Майкл Кин, 68'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Йоан Висса (54'), Джордан Пикфорд (81'), Энтони Гордон (90 + 3'), Аарон Хики (90 + 5')

«Брентфорд» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 5 очков, а «Эвертон» располагается на 17-м месте с 2 баллами в активе.