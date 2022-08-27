ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шериф» — «Пюник». Квалификация Лиги Европы Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков
  • 18:57
    • Хет-трик Холанна помог «Ман Сити» одержать волевую победу над «Кристал Пэласом»
  • 18:55
    • «Ливерпуль» отгрузил девять мячей «Борнмуту», у Фирмино дубль и три ассиста
  • 19:25
    • Стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов»
  • 19:04
    • «Брентфорд» не определил сильнейшего с «Эвертоном»
  • 18:55
    • «Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер» благодаря дублю Стерлинга
    Все новости спорта

    «Брентфорд» не определил сильнейшего с «Эвертоном»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Эвертон Брентфорд
    «Брентфорд» на своем поле сыграл против «Эвертона» в рамках 4-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте встречи, игрок «Эвертона» Энтони Гордон, находясь на краю штрафной, принял классную передачу одним касанием и другим закрутил мяч в нижний правый угол ворот — 1:0.

    «Брентфорд» смог сравнять счет на 85-й минуте поединка, Виталий Янельт получил пас и завершил атаку точным ударом по воротам — 1:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Эвертон 1:1
    Голы: 0:1 Энтони Гордон (24'), 1:1 Витали Янельт (84') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики, Матиас Йоргенсен (Шандон Баптист, 68'), Бен Ми, Рико Генри, Josh Dasilva (Mads Bech Sorensen, 90'), Кристиан Нергор (Витали Янельт, 69'), Матиас Йенсен, Брайан Мбемо (Миккель Дамсгор, 78'), Айван Тони, Йоан Висса (Кин Льюис-Поттер, 68') Эвертон: Демарай Грей, Энтони Гордон, Дуайт Макнил (Хосе Рондон, 86'), Виталий Миколенко (Рубен Винагре, 86'), Алекс Айуоби, Amadou Mvom Onana (Том Дэвис, 78'), Нэйтан Паттерсон, Джеймс Тарковски, Конор Коди, Мэйсон Холгейт (Майкл Кин, 68'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Йоан Висса (54'), Джордан Пикфорд (81'), Энтони Гордон (90 + 3'), Аарон Хики (90 + 5')

    «Брентфорд» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 5 очков, а «Эвертон» располагается на 17-м месте с 2 баллами в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Турине будет тотал меньше?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть кризисное «Торпедо»?
  • «Торпедо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Зенит» выиграет в Екатеринбурге с разгромным счетом?
  • «Урал» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Куяба — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ботафого — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Касаткина — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры