Тен Хаг: Каземиро готов к матчу с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»сообщил о состоянии новичка командыв преддверии матча 4 тура АПЛ против «Саутгемптона».

«Каземиро готов. Он провел все тренировочные занятия. Сначала он занимался индивидуально, но в последние дни работал с командой.

Антони Марсьяль не готов. У него проблема с ахиллом после игры [с "Ливерпулем"], так что мы должны подождать. Не могу сказать, сколько времени займет восстановление, но мы надеемся, что он сможет сыграть в следующем матче [против "Лестера"]», — приводит слова тен Хага пресс-служба «МЮ».

Матч состоится 27 августа в 14:30 мск. Напомним, что в прошлом туре МЮ обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.