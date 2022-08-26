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    Тен Хаг: Каземиро готов к матчу с «Саутгемптоном»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил о состоянии новичка команды Каземиро в преддверии матча 4 тура АПЛ против «Саутгемптона».

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    «Каземиро готов. Он провел все тренировочные занятия. Сначала он занимался индивидуально, но в последние дни работал с командой.

    Антони Марсьяль не готов. У него проблема с ахиллом после игры [с "Ливерпулем"], так что мы должны подождать. Не могу сказать, сколько времени займет восстановление, но мы надеемся, что он сможет сыграть в следующем матче [против "Лестера"]», — приводит слова тен Хага пресс-служба «МЮ».

    Матч состоится 27 августа в 14:30 мск. Напомним, что в прошлом туре МЮ обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.

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