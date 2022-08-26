Симау Саброза: Группа будет сложной, но цель «Бенфики» неизменна — выйти из нее

Симау Саброза Фото: globallookpress.com
В группе H с лиссабонским клубом сыграют «Пари Сен-Жермен», «Ювентус» и «Маккаби Хайфа».
«Это высококлассная группа. Нам предстоит сыграть шесть интересных матчей. Любой знает, что "Ювентус" — клуб с большой историей.
Парижане в последние годы тоже преследуют в Лиге чемпионов большие цели, имея в составе россыпь великолепных игроков.
"Маккаби" из Хайфы, так же как и мы, выиграл в четырех отборочных матчах Лиги чемпионов. Группа будет сложной, но цель у нас неизменна: выйти из нее», — сказал Саброза в комментарии BTV.
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября и закончится 2 ноября. Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года.
Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.