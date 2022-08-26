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    Симау Саброза: Группа будет сложной, но цель «Бенфики» неизменна — выйти из нее

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    Директор международного отдела «Бенфики» Симау Саброза высказал мнение о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23.

    Симау Саброза
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    Симау Саброза

    В группе H с лиссабонским клубом сыграют «Пари Сен-Жермен», «Ювентус» и «Маккаби Хайфа».

    «Это высококлассная группа. Нам предстоит сыграть шесть интересных матчей. Любой знает, что "Ювентус" — клуб с большой историей.

    Парижане в последние годы тоже преследуют в Лиге чемпионов большие цели, имея в составе россыпь великолепных игроков.

    "Маккаби" из Хайфы, так же как и мы, выиграл в четырех отборочных матчах Лиги чемпионов. Группа будет сложной, но цель у нас неизменна: выйти из нее», — сказал Саброза в комментарии BTV.

    Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября и закончится 2 ноября. Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года.

    Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.

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