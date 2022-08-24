ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИгра на выбывание. Почему ваша любимая команда не выиграет ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Агент Николсона отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Галатасарай Трансферы
    Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о том, что ямайский игрок может продолжить карьеру в «Галатасарае».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Николсон переходит в "Галатасарай"? Это неправда. Нет ни согласия, ни обсуждения. Если клубы вдруг о чем-то и договорились, то мы удивимся, потому что ничего не знаем», — приводит слова агента «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Галатасарай» уже согласовали условия трансфера.

  • «Спартак» может усилиться экс-защитником «Марселя»
  • Читайте по теме

    • Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года.

    В текущем сезоне Шамар принял участие в пяти матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСВ и «Рейнджерс» снова устроят размен?
  • ПСВ — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Динамо» одержит победу в домашнем матче?
  • «Динамо» Загреб — «Буде-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Отыграется ли «Трабзонспор» против «Копенгагена»?
  • «Трабзонспор» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шериф — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Виборг — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Твенте — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хайдук — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры