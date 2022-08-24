Агент Николсона отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Спартака»

Агент, представляющий интересы нападающего «Спартака», прокомментировал информацию о том, что ямайский игрок может продолжить карьеру в

«Николсон переходит в "Галатасарай"? Это неправда. Нет ни согласия, ни обсуждения. Если клубы вдруг о чем-то и договорились, то мы удивимся, потому что ничего не знаем», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Галатасарай» уже согласовали условия трансфера.

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года.

В текущем сезоне Шамар принял участие в пяти матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.