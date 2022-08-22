Гасперини прокомментировал ничью с «Миланом»

Джан Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
«Это была отличная игра для обеих команд. Все игроки были действительно хороши, победить было нелегко, но они боролись.
В нашу команду прибыли такие важные игроки, как Эдерсон, Лукман и Соппи. Теперь посмотрим, что случится в последние дни трансферного окна», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.
После этой встречи оба клуба набрали по четыре очка. В следующем туре «Милан» дома примет «Болонью», а «Аталанта» отправится на выезд к «Вероне».