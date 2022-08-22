Гасперини прокомментировал ничью с «Миланом»

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал итог матча 2-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1).

«Это была отличная игра для обеих команд. Все игроки были действительно хороши, победить было нелегко, но они боролись.

В нашу команду прибыли такие важные игроки, как Эдерсон, Лукман и Соппи. Теперь посмотрим, что случится в последние дни трансферного окна», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

После этой встречи оба клуба набрали по четыре очка. В следующем туре «Милан» дома примет «Болонью», а «Аталанта» отправится на выезд к «Вероне».