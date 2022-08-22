ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чезаре КасадеиКто такой Касадеи, которого купил «Челси»
  • 00:59
    • «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», Левандовский забил два мяча
  • 23:43
    • ПСЖ отгрузил семь мячей «Лиллю». У Неймара дубль, у Мбаппе — хет-трик
  • 22:39
    • «Атлетико» уступил «Вильярреалу» в Мадриде
  • 21:56
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Оренбург»
  • 23:54
    • «Милан» обменялся голами с «Аталантой»
    Все новости спорта

    Гасперини прокомментировал ничью с «Миланом»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Аталанта Милан
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итог матча 2-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1).

    Джан Пьеро Гасперини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джан Пьеро Гасперини

    «Это была отличная игра для обеих команд. Все игроки были действительно хороши, победить было нелегко, но они боролись.

    В нашу команду прибыли такие важные игроки, как Эдерсон, Лукман и Соппи. Теперь посмотрим, что случится в последние дни трансферного окна», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

    После этой встречи оба клуба набрали по четыре очка. В следующем туре «Милан» дома примет «Болонью», а «Аталанта» отправится на выезд к «Вероне».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» нокаутирует мерсисайдцев
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • «Ювентус» не будет медлить
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Фенербахче» не справится с новым клубом Дзюбы
  • «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Стокпорт — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Виктория — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Флитвуд Таун — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры