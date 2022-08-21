«МЮ» и «Марсель» согласовали аренду Байи

Защитник «Манчестер Юнайтед»близок к переходу в «Марсель», передает инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, клубы полностью согласовали аренду 28-летнего ивуарийца, и теперь сделка зависит от самого игрока. Отмечается, что в нее будет включен пункт об обязательном выкупе контракта Байи, если «Марсель» квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В минувшем сезоне Байи провел за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями.

Действующий контракт Байи с манкунианцами рассчитан до 2024 года.