«МЮ» и «Марсель» согласовали аренду Байи

Эрик Байи Фото: globallookpress.com
Как утверждает источник, клубы полностью согласовали аренду 28-летнего ивуарийца, и теперь сделка зависит от самого игрока. Отмечается, что в нее будет включен пункт об обязательном выкупе контракта Байи, если «Марсель» квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В минувшем сезоне Байи провел за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями.
Действующий контракт Байи с манкунианцами рассчитан до 2024 года.