Клинсман назвал фаворитов ЧМ-2022

Экс-главный тренер сборной Германииопределился с фаворитами на титул на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Полагаю, что для определения фаворитов следует посмотреть, как команды прошли отбор на чемпионат мира. На основании данного критерия наивысшие шансы на титул имеют Аргентина и Бразилия. Эти сборные предельно мотивированны и жаждут добиться успеха в Катаре.

Следом идут Англия, Испания, Франция, Германия и Португалия. Несомненно, им будет крайне тяжело победить южноамериканцев. Будем откровенны, Аргентина должна была завоевать еще несколько титулов на чемпионатах мира после Италии в 1990-м. Вероятно, это случится в Катаре.

Мне бы хотелось, чтобы она стала чемпионом, в особенности ради Месси. Это был бы наилучший подарок ему на Рождество», — цитирует специалиста Ole.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября 18 декабря 2022 года.