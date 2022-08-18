Тороп: ЦСКА досталась не самая сложная группа

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Кубка России.

ЦСКА стал участником группы D, где сыграет с «Сочи», «Уралом» и «Торпедо».

«В первую очередь хочется сказать, что ЦСКА досталась не самая сложная группа. Думаю, мы можем спокойно из нее выходить, но стоит учитывать, что этот формат очень похож на формат Лиги чемпионов, который длится три месяца. Очень многое может поменяться за это время, поэтому нужно подходить от игры к игре. Необходимо просто выигрывать каждую игру.

Матчи с "Сочи"? У нас была очень хорошая игра против этой команды. Мы были намного сильнее. Нужно просто хорошо подготовиться именно к матчам с "Сочи". Стоит признать, что мы являемся фаворитами, но не стоить недооценивать остальных соперников. Надо выигрывать каждую игру и выходить в следующий раунд.

Система с двумя поражениями? Это большой плюс для топ‑клубов. Бывает такое, что слабая команда лучше подготавливается к матчу на вылет. Есть большая вероятность, что Кубок России выиграет топ‑клуб», — сказал Тороп «Матч ТВ».