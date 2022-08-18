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    «Торпедо» сообщило об увольнении спортивного директора

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    Московское «Торпедо» объявило об увольнении Максима Ляпина с поста спортивного директора.

    Александр Бородюк и Максим Ляпин
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    Александр Бородюк и Максим Ляпин

    «Футбольный клуб "Торпедо Москва" и спортивный директор Максим Ляпин договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон», — говорится в заявлении столичного клуба.

    Ляпин работал в «Торпедо» с июня 2020 года сначала в качестве руководителя селекционной службы, а затем — спортивного директора.

    Ранее «Торпедо» отправило в отставку главного тренера команды Александра Бородюка.

    Это уже третья тренерская отставка в РПЛ после начала сезона. В начале августа «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым, а «Химки» уволили Сергея Юрана.

    «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти турах лишь одно очко.

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