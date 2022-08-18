«Торпедо» сообщило об увольнении спортивного директора

Александр Бородюк и Максим Ляпин Фото: globallookpress.com
«Футбольный клуб "Торпедо Москва" и спортивный директор Максим Ляпин договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон», — говорится в заявлении столичного клуба.
Ляпин работал в «Торпедо» с июня 2020 года сначала в качестве руководителя селекционной службы, а затем — спортивного директора.
Ранее «Торпедо» отправило в отставку главного тренера команды Александра Бородюка.
Это уже третья тренерская отставка в РПЛ после начала сезона. В начале августа «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым, а «Химки» уволили Сергея Юрана.
«Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти турах лишь одно очко.