«Торпедо» сообщило об увольнении спортивного директора

Московское объявило об увольнениис поста спортивного директора.

«Футбольный клуб "Торпедо Москва" и спортивный директор Максим Ляпин договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон», — говорится в заявлении столичного клуба.

Ляпин работал в «Торпедо» с июня 2020 года сначала в качестве руководителя селекционной службы, а затем — спортивного директора.

Ранее «Торпедо» отправило в отставку главного тренера команды Александра Бородюка.

Это уже третья тренерская отставка в РПЛ после начала сезона. В начале августа «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым, а «Химки» уволили Сергея Юрана.

«Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти турах лишь одно очко.