«Торпедо» объявило об увольнении Бородюка

Московское сообщило об отставкес поста главного тренера.

«Футбольный клуб "Торпедо Москва" и Александр Бородюк договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон», — говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

«Торпедо» также покинул помощник Бородюка Виктор Лосев.

«Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти турах лишь одно очко.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» может возглавить Игорь Черевченко или Сергей Юран.

Напомним, это уже третья тренерская отставка в РПЛ после начала сезона. В начале августа «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым, а «Химки» уволили Сергея Юрана.