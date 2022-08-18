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    «Торпедо» объявило об увольнении Бородюка

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    Московское «Торпедо» сообщило об отставке Александра Бородюка с поста главного тренера.

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    «Футбольный клуб "Торпедо Москва" и Александр Бородюк договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон», — говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

    «Торпедо» также покинул помощник Бородюка Виктор Лосев.

    «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти турах лишь одно очко.

    Ранее сообщалось, что «Торпедо» может возглавить Игорь Черевченко или Сергей Юран.

    Напомним, это уже третья тренерская отставка в РПЛ после начала сезона. В начале августа «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым, а «Химки» уволили Сергея Юрана.

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