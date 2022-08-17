«Торпедо» покинули руководство и главный тренер команды

17 августа в расположении футбольного клуба «Торпедо» произошли изменения. Команду покинули сразу три знаковые личности — президент, спортивный директори главный тренер

По информации «СЭ», замещать руководство клуба будет директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус. На данный момент команду тренирует Андрей Каряка, который с октября 2021 года входит в тренерский штаб московского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Торпедо» выбирает из нескольких кандидатов на смену 59-летнему российскому специалисту Александру Бородюку в случае его увольнения с поста главного тренера. В шорт-лист руководства «Торпедо» входят Игорь Черевченко и Сергей Юран.

«Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.