«Кельн» уступил «Фехервару» в отборе Лиги конференций, «Вест Хэм» победил «Виборг»

Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева — отличился австрийский полузащитник Флориан Диц.
А шесть минут спустя «Кельн» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Юлиан Хабот.
Венгры отыгрались на 32-й минуте благодаря голу Буду Зивзивадзе, а на 40-й минуте грузин ассистировал Палко Дардаи, забившему победный гол.
В другом матче английский «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над датским «Виборгом» со счетом 3:1.
Англичане открыли счет на 23-й минуте — отличился новичок «молотобойцев» Джанлука Скамакка. А на 64-й минуте Джаррод Боуэн удвоил преимущество хозяев.
Спустя пять минут Якоб Бонде отквитал один мяч, но на 78-й минуте Майкл Антонио восстановил открыв «Вест Хэма».
Еще в одном матче испанский «Вильярреал» на своем поле взял верх над хорватским «Хайдуком» — 4:2.
Счет уже на 2-й минуте открыли гости — отличился Стипе Биук. После чего «Хайдук» пропустил четыре мяча.
Дубль в составе хозяев оформил на 14-й и 36-й минуте нападающий Хосе Луис Морале, который также ассистировал Жерару Морено (45+1).
Также мяч в свои ворота срезал на 19-й минуте нападающий «Хайдука» Марко Ливайя.
На 85-й минуте в ворота «Вильярреала» был назначен пенальти, который реализовал Марко Фоссати.
Ответные матчи пройдут 25 августа.
Другие результаты
«Марибор» — «ЧФР Клуж» 0:0
«Лех» П — «Дюделанж» 2:0
«Стяуа» — «Викинг» 1:2