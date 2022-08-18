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    «Кельн» уступил «Фехервару» в отборе Лиги конференций, «Вест Хэм» победил «Виборг»

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    Немецкий «Кельн» потерпел домашнее поражение от венгерского «Фехервара» (1:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

    «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм»

    Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева — отличился австрийский полузащитник Флориан Диц.

    А шесть минут спустя «Кельн» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Юлиан Хабот.

    Венгры отыгрались на 32-й минуте благодаря голу Буду Зивзивадзе, а на 40-й минуте грузин ассистировал Палко Дардаи, забившему победный гол.

    В другом матче английский «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над датским «Виборгом» со счетом 3:1.

    Англичане открыли счет на 23-й минуте — отличился новичок «молотобойцев» Джанлука Скамакка. А на 64-й минуте Джаррод Боуэн удвоил преимущество хозяев.

    Спустя пять минут Якоб Бонде отквитал один мяч, но на 78-й минуте Майкл Антонио восстановил открыв «Вест Хэма».

    Еще в одном матче испанский «Вильярреал» на своем поле взял верх над хорватским «Хайдуком» — 4:2.

    Счет уже на 2-й минуте открыли гости — отличился Стипе Биук. После чего «Хайдук» пропустил четыре мяча.

    Дубль в составе хозяев оформил на 14-й и 36-й минуте нападающий Хосе Луис Морале, который также ассистировал Жерару Морено (45+1).

    Также мяч в свои ворота срезал на 19-й минуте нападающий «Хайдука» Марко Ливайя.

    На 85-й минуте в ворота «Вильярреала» был назначен пенальти, который реализовал Марко Фоссати.

    Ответные матчи пройдут 25 августа.

    Другие результаты

    «Марибор» — «ЧФР Клуж» 0:0
    «Лех» П — «Дюделанж» 2:0
    «Стяуа» — «Викинг» 1:2

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