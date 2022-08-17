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    Названы бригады арбитров на матчи 6-го тура РПЛ

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    Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал бригады арбитров, назначенных на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    19 августа (пятница)

    «Крылья Советов» — «Факел»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Алексей Лапатухин; VAR — Антон Фролов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Анатолий Цветнов.

    20 августа (суббота)

    «Урал» — «Пари НН»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гончар.

    «Химки» — «Локомотив»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Динамо» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Колобаев.

    «Ростов» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Андрей Бутенко.

    21 августа (воскресенье)

    ЦСКА — «Ахмат»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Алексей Стипиди; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.

    «Зенит» — «Торпедо»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Алексей Воронцов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Зуев.

    «Краснодар» — «Оренбург»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Константин Юданов; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Эдуард Малый.

    «Спартак» после пяти туров чемпионата России по футболу с 13 очками идёт на первой строчке турнирной таблицы, опережая идущего вторым «Зенит» на два очка.

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