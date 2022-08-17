Йоканович назвал цели «Динамо» на Кубок России

Московское «Динамо» ставит цель пройти в Кубке России как можно дальше. Об этом заявил главный тренер бело-голубых

«Динамо» на групповом этапе Кубка России сыграет с «Ахматом», «Ростовом» и «Оренбургом».

«В этом сезоне нас ждет новый формат Кубка, но мы постараемся быть конкурентоспособными в нем так же, как и в любом другом турнире. Наша цель — пройти в Кубке России так далеко, как это только возможно», — сказал Йоканович ТАСС.

В групповом этапе, который продлится с 30 августа по 19 ноября, команды РПЛ сыграют друг с другом в два круга. Клубы, которые займут первые два места, попадут в плей‑офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей‑офф Пути регионов.