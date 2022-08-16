Спортивный директор ПСЖ примирил Мбаппе и Неймара

Конфликт между игроками «ПСЖ»урегулирован, сообщает журналист Le Parisien Адриан Гренье.

После матча с «Монпелье» (5:2) Неймар выразил недовольство тем, что Мбаппе стал штатным пенальтистом парижан. Конфликт уладил Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш.

Он поговорил с футболистами, где объяснил, что их поведение не должно вредить общему выступлению команды, а недопонимание между игроками следует разрешать совместно. После встречи футболисты признали, что инцидент исчерпан.

Напомним, «ПСЖ» весьма удачно стартовал в чемпионате Франции под руководством нового главного тренера Кристофа Галтье — были одержаны победы над «Клермоном» (5:0) и «Монпелье (5:2). Неймар в этих матчах отличился трижды, записав на свой счет столько же голевых передач, а Мбаппе забил лишь один мяч.