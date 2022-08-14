Тренер «Брентфорда» рассказал о планах на игру с «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Брентфорда»заявил, что команда специально давила на зону Лисандро Мартинеса, потому что знала о проблемах «Ман Юнайтед».

«Мы понимали, что с большой вероятностью либо выиграем мяч, либо заберем подбор.

Безусловно, мы посмотрели, как против них играл "Брайтон", мы схожи с этой командой в том, как хотим играть.

"Брайтон" обычно строит игру от вратаря, но против "МЮ" они постоянно играли длинными передачами, и мы, конечно же, обратили на это внимание.

Мы понимали, что у нас есть такое оружие, и поэтому воспользовались им», — цитирует тренера «Брентфорда» Sky Sports.

«Брентфорд» выиграл со счетом 4:0. Все 4 гола коллектив забил еще до перерыва.