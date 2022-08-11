Агент Миранчука подтвердил переход игрока в «Торино»

Полузащитник «Аталанты»перешел вна правах аренды. Об этом сообщил агент российского футболиста Вадим Шпинев.

«Миранчук подписал контракт с "Торино". Сделка по аренде завершена», — сказал агент, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

В 19 матчах прошлого сезона Серии А Миранчук забил два гола и сделал пять результативных передач.