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    В «Торино» сообщили о предстоящем переходе Миранчука

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    Алексей Миранчук в ближайшее время покинет «Аталанту» и станет игроком «Торино». Об этом сообщил спортивный директор туринского клуба Давиде Ваньяти.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время.

    У нас были определенные сложности, но сейчас все детали улажены. Мы рады, что Алексей с нами», — приводит слова Ваньяти Sport24.

    Ранее сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

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    • Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

    В 19 матчах прошлого сезона Серии А Миранчук забил два гола и сделал пять результативных передач.

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