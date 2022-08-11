В «Торино» сообщили о предстоящем переходе Миранчука

в ближайшее время покинети станет игроком. Об этом сообщил спортивный директор туринского клуба Давиде Ваньяти.

«Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время.

У нас были определенные сложности, но сейчас все детали улажены. Мы рады, что Алексей с нами», — приводит слова Ваньяти Sport24.

Ранее сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

В 19 матчах прошлого сезона Серии А Миранчук забил два гола и сделал пять результативных передач.