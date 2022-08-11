В 20:00 11.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Брондбю» — «Базель» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Базель» — «Брондбю». Коэффициент ставки — 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Базель»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Базель — Брондбю.

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