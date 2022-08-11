11 августа «Базель» и «Брондбю» проведут ответный матч в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу датчан. Начало поединка в 20:00 мск. «Базель» — «Брондбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Базель»

У швейцарского клуба выдался невыразительный старт сезона. Из шести матчей команда выиграла только один. Речь идет о поединке прошлого раунда квалификации против «Крусейдерс» (2:0).

После этого «Базель» трижды сграл вничью и потерпел одно поражение. При этом все матчи завершались с тотал меньше 2.5. 7 августа хозяева и вовсе разошлись нулевой ничьей с «Янг Бойз» в чемпионате.

Коэффициенты матча Базель — Брондбю 1 1.70 X 3.80 2 4.90 Ставка

Учитывая поражение от «Брондбю», команда не забивает уже два поединка подряд.

Все прогнозы на Лигу конференций

В прошлом сезоне «Базель» дошел до стадии 1/8 финала, после чего уступил дорогу «Марселю».

«Брондбю»

В прошлом раунде гости уверенно обыграли «Погонь» во втором поединке (4:0), благодаря чему и получили путевку в третий этап.

В последних матчах августа «Брондбю» не удалось выиграть в чемпионате страны и победа над «Базелем» слегка разбавляет неудач.

«Парни с западных окраин» уступили «Силькеборгу» 0:2. 7 августа они крупно проиграли «Копенгагену» со счетом 1:4. Это было третье поражение команды в чемпионате подряд.

В прошлом сезоне клуб принимал участие в групповой стадии Лиги Европы и покинул турнир после шести туров.

Прогноз и ставка

Поединок вряд ли будет открытым. «Базель», судя по результатам, любит осторожный футбол. Гости также постараются не нестись вперед, поскольку уже имеют преимущество.

Букмекеры предрекают хозяевам победу — 1.73 против 4.60. При этом пройти дальше, по их мнению, должен «Брондбю» — 2.06 против 1.74.

В связи с учащенной слабой результативностью в матчах с участием «Базеля», рекомендуется поставить на тотал меньше 2.5 в основное время за 1.83.