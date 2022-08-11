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    «Базель» и «Брондбю» голами не порадуют?

    «Базель» — «Брондбю». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Дан Ндойе
    11 августа «Базель» и «Брондбю» проведут ответный матч в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу датчан. Начало поединка в 20:00 мск. «Базель» — «Брондбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Базель
  • Базель
    •  Базель 20:00 Брондбю Брондбю
  • Брондбю
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    «Базель»

    У швейцарского клуба выдался невыразительный старт сезона. Из шести матчей команда выиграла только один. Речь идет о поединке прошлого раунда квалификации против «Крусейдерс» (2:0).

    После этого «Базель» трижды сграл вничью и потерпел одно поражение. При этом все матчи завершались с тотал меньше 2.5. 7 августа хозяева и вовсе разошлись нулевой ничьей с «Янг Бойз» в чемпионате.

    Коэффициенты матча Базель — Брондбю

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
    •

    Учитывая поражение от «Брондбю», команда не забивает уже два поединка подряд.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В прошлом сезоне «Базель» дошел до стадии 1/8 финала, после чего уступил дорогу «Марселю».

    «Брондбю»

    В прошлом раунде гости уверенно обыграли «Погонь» во втором поединке (4:0), благодаря чему и получили путевку в третий этап.

    В последних матчах августа «Брондбю» не удалось выиграть в чемпионате страны и победа над «Базелем» слегка разбавляет неудач.

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  • 08/08/2022

    • «Парни с западных окраин» уступили «Силькеборгу» 0:2. 7 августа они крупно проиграли «Копенгагену» со счетом 1:4. Это было третье поражение команды в чемпионате подряд.

    В прошлом сезоне клуб принимал участие в групповой стадии Лиги Европы и покинул турнир после шести туров.

    Прогноз и ставка

    Поединок вряд ли будет открытым. «Базель», судя по результатам, любит осторожный футбол. Гости также постараются не нестись вперед, поскольку уже имеют преимущество.

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    Букмекеры предрекают хозяевам победу — 1.73 против 4.60. При этом пройти дальше, по их мнению, должен «Брондбю» — 2.06 против 1.74.

    В связи с учащенной слабой результативностью в матчах с участием «Базеля», рекомендуется поставить на тотал меньше 2.5 в основное время за 1.83.

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    «Базель» — «Брондбю»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. «Базель» и «Брондбю» голами не порадуют?
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