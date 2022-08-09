«Галатасарай» подписал лучшего бомбардира «Наполи»

«Галатасарай» на своем официальном сайте объявил о подписании нападающегои полузащитника

Бельгийский нападающий заключил со «львами» договор на один сезон с возможностью продления еще на год.

Лучший бомбардир в истории «Наполи» покинул итальянский клуб на правах свободного агента. Мертенс выступал за неаполитанцев с сезона-2013/14 и за это время забил 148 голов в 397 матчах.

За 26-летнего Торрейру «Галатасарай» заплатил «Арсеналу», которому принадлежали права на игрока, шесть миллионов евро. Уругвайский хавбек подписал с турецким клубом контракт до лета 2026 года.