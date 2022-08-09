Голкипер «Специи» Иван Проведель подписал контракт с «Лацио»

Голкипер «Специи», подписал контракт с римским «Лацио», информирует клубная пресс-служба в «Твиттере»

28-летний Проведель заключил с «Лацио» контракт до лета 2027 года. Условия сделки не раскрываются. По данным СМИ, «Лацио» заплатил за 28‑летнего голкипера 2,5 миллиона евро.

Отметим, что Проведель имеет итальянское гражданство и всю свою футбольную карьеру он выступал только в этой стране. Он играл за «Кьево», «Перуджу», «Эмполи», «Специю» и ряд других команд.

В феврале Проведель допустил, что однажды может получить российское гражданство.

Голкипер выступал за «Специю» с октября 2020 года. В прошлом сезоне он пропустил 52 гола в 31 матче за команду, отыграв 7 встреч на ноль.