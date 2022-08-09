ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоКак Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов
  • 11:39
    • «Химки» объявили от увольнении Юрана
  • 16:31
    • Гжегож Крыховяк рассказал подробности ухода из «Краснодара»
  • 16:19
    • «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер Адриана Рабьо
  • 15:51
    • «Болонья» отклонила очередное предложение «МЮ» по трансферу Арнаутовича
  • 15:14
    • «Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом» на предсезонном турнире в Сочи
    Все новости спорта

    Голкипер «Специи» Иван Проведель подписал контракт с «Лацио»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Специя Лацио Трансферы
    Голкипер «Специи» Иван Проведель, подписал контракт с римским «Лацио», информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».

    Иван Проведель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Проведель

    28-летний Проведель заключил с «Лацио» контракт до лета 2027 года. Условия сделки не раскрываются. По данным СМИ, «Лацио» заплатил за 28‑летнего голкипера 2,5 миллиона евро.

    Отметим, что Проведель имеет итальянское гражданство и всю свою футбольную карьеру он выступал только в этой стране. Он играл за «Кьево», «Перуджу», «Эмполи», «Специю» и ряд других команд.

    В феврале Проведель допустил, что однажды может получить российское гражданство.

    Голкипер выступал за «Специю» с октября 2020 года. В прошлом сезоне он пропустил 52 гола в 31 матче за команду, отыграв 7 встреч на ноль.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ференцварош» вырвет путёвку в плей-офф ЛЧ?
  • «Ференцварош» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Забьёт ли «Шериф» свой гол в Чехии?
  • «Виктория» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • ПСВ оставит Головина без Лиги чемпионов?
  • «ПСВ» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Виктория — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ПСВ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.12
  • Прогноз на матч Штурм — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Канвон — Тэгу
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Норри — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры