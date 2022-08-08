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    Сборная России может сыграть с Ираном, Узбекистаном и Китаем

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    Мужская сборная России по футболу может осенью провести контрольные матчи против команд Узбекистана и Ирана, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Сборная России
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    Сборная России

    По данным источника, Российский футбольный союз уже отправил им предложения о проведении товарищеских матчей.

    Также есть идея договориться о контрольных матчах с Китаем и латиноамериканскими сборными.

    «Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием.

    Более конкретная информация будет обнародована дополнительно», — рассказали в службе коммуникаций РФС изданию Sport24.

    Напомним, сборная России была отстранена ото всех международных соревнований из-за событий в Украине.

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