Форвард «Лилля» Исаак Лихаджи попал в сферу интересов «Локомотива»

Московский «Локомотив» заинтересовался в услугах 20-летнего французского футболиста, который в данный момент является игроком «Лилля». Об этом сообщает журналист Goal Марк Мешенуа у себя в «твиттере»

По информации источника, Исаак Лихаджи не участвовал ни в одном подготовительном матче и в это воскресенье остался на скамейке запасных в матче первого тура чемпионата Франции против «Осера» (4:1).

Так же сообщается, что российский клуб даже сделал первое предложение «Лиллю», сумма которого не уточняется. Только еще неизвестно, будут ли переговоры между двумя клубами продвигаться вперед и примет ли сам игрок такое предложение.

Французский клуб готов расстаться с 20-летним вингером. Контракт Лихаджи с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.