«Урал» назвал имя и.о. главного тренера после отставки Шалимова

назначен исполняющим обязанности главного тренера, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

В понедельник «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, под руководством которого команда не набрала ни одного очка в четырех первых матчах РПЛ.

«Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов. Он будет готовить Урал к ближайшему матчу чемпионата — в Воронеже против местного "Факела".

О дальнейших кадровых решениях будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении «Урала».

Матч «Факел» — «Урал» состоится 12 августа, начало — в 19:30 мск.