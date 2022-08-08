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    «Урал» назвал имя и.о. главного тренера после отставки Шалимова

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    Евгений Аверьянов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Урала», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

    «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым
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    «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым

    В понедельник «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, под руководством которого команда не набрала ни одного очка в четырех первых матчах РПЛ.

    «Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов. Он будет готовить Урал к ближайшему матчу чемпионата — в Воронеже против местного "Факела".

    О дальнейших кадровых решениях будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении «Урала».

    Матч «Факел» — «Урал» состоится 12 августа, начало — в 19:30 мск.

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