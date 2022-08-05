«Марсель» согласовал трансфер Верету

Полузащитник «Ромы»продолжит карьеру в «Марселе», сообщает инсайдера Фабрицио Романо.

Клубы достигли полной договоренности о переходе 29-летнего хавбека. «Рома» получит 11 млн евро гарантированной выплаты, а еще на 4,5 млн евро сможет рассчитывать в качестве бонусов.

По информации источника, в ближайшие часы Верету пройдет медосмотр для своего нового клуба. Контракт будет подписан до 2025 года с опцией продления на 2026 год.

Верету выступал за «Рому» в аренде в сезоне-2019/2020, перед сезоном-2020/2021 подписал с клубом полноценный контракт.