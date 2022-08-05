Еще один игрок бразильского «Коринтианса» может перейти в «Зенит»

Питерский «Зенит» заинтересовался очередным игроком «Коринтианса». На этот раз в команду хотят подписать 18-летнего центрального защитника. Об этом сообщает Br NoticiasYahoo

Согласно сведениям источника, «Зенит» еще не делал официальный запрос, а ведёт устные переговоры по Ренану и предлагает идеальный вариант сделки для всех её участников.

Так же сообщается о том, что несколькими днями ранее агент Роберта Ренана летал в Европу, где провёл переговоры с представителями дортмундской «Боруссии», «Вулверхэмптона» и клубов из City Group по поводу своего клиента.

Этим летом «Зенит» уже подписал двух игроков «Коринтианса» — полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана. Это произошло в результате тройной аренды, в рамках которой Густаво и Иван отправились в Россию, а форвард петербуржцев Юри Алберто — в Бразилию.