«Айнтрахт» — «Бавария»: счет матча 1:6. обзор голов

Франкфуртскийпотерпел домашнее поражение от мюнхенской(1:6) в матче 1-го тура чемпионата Германии по футболу сезона 2022/23.

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Йозуа Киммих со стандарта закрутил мяч в ближний угол ворот мимо Костича, который единственный исполнял роль «стенки». В итоге мяч полетел под самую штангу, Трапп не смог спасти свою команду.

На 10-й минуте Киммих с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади хозяев, Эрнандес головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, а Мюллер в касание пробил по воротам. Мяч от Туты отскочил к правому углу вратарской, Бенжамен Павар сразу же мощно пробил в левый угол ворот и не оставил шансов Траппу на спасение.

Счет стал крупным на 31-й минуте. Киммих выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Гнабри, Серж зацепился за мяч и выполнил хорошую подачу в центр к линии вратарской. Садио Мане грамотно набежал на мяч и в падении головой отправил его в правый угол ворот.

Спустя шесть минут Мане получил передачу на ход по правой половине поля из центра поля, убежал от соперника и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади. Мюллер в касание отправил мяч в центр к линии вратарской, где Мусиала без всякого труда отправил мяч в сетку.

На 44-й минуте Мане успел протолкнуть мяч мимо Роде на Мюллера, Томас вместе с Мусиалой доставили мяч на правый угол штрафной площади, где Гнабри вышел один на один с Траппом и хладнокровно отправил мяч под рукой голкипера, который пытался сократить дистанцию.

Хозяева «размочили» счет на 69-й минуте. Эрнандес на правой половине поля выполнил плохой пас назад в радиус штрафной площади на Нойера, Мануэль не смог обработать мяч, а отскок пришёлся точно на Коло-Муани, который сразу же точно пробил по пустым воротам.

На 87-й минуте Мусиала разогнал атаку по центру, затем выполнил передачу на Мане, а Садио сразу же выполнил передачу немного левее на Сане. Лерой быстро отправил мяч в центр штрафной площади, где оказался всё тот же Мусиала, который выиграл позиционную борьбу за мяч у Хасебе и хладнокровно пробил под правую штангу мимо Траппа.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Бавария 1:6 Голы: 0:1 Йозуа Киммих (5'), 0:2 Бенжамен Павар (11'), 0:3 Садио Мане (29'), 0:4 Джамал Мусиала (35'), 0:5 Серж Гнабри (43'), 1:5 Рандаль Коло Муани (64'), 1:6 Джамал Мусиала (83') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Алмами Туре, Тута (Макото Хасебе, 81'), Evan N Dicka, Ансгар Кнауфф, Себастьян Роде (Кристиян Якич, 46'), Джибриль Соу, Филип Костич (Faride Alidou, 74'), Йеспер Линдстрём (Кристофер Ленц, 46'), Марио Гётце, Rafael Borre (Рандаль Коло Муани, 46') Бавария: Серж Гнабри (Mathys Tel, 65'), Садио Мане, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер (Райан Гравенберх, 57'), Томас Мюллер (Лерой Зане, 65'), Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес (Маттейс де Лигт, 82'), Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар (Нуссайр Мазрауи, 82'), Мануэль Нойер Предупреждения: Evan N Dicka (59'), Филип Костич (71')

Ранее «Бавария» выиграла Суперкубок Германии, обыграв в гостях «Лейпциг» (5:3).

«Айнтрахт» является действующим победителем Лиги Европы. Вскоре команде предстоит матч за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала».