«Айнтрахт» — «Бавария»: счет матча 1:6. обзор голов

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Йозуа Киммих со стандарта закрутил мяч в ближний угол ворот мимо Костича, который единственный исполнял роль «стенки». В итоге мяч полетел под самую штангу, Трапп не смог спасти свою команду.
На 10-й минуте Киммих с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади хозяев, Эрнандес головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, а Мюллер в касание пробил по воротам. Мяч от Туты отскочил к правому углу вратарской, Бенжамен Павар сразу же мощно пробил в левый угол ворот и не оставил шансов Траппу на спасение.
Счет стал крупным на 31-й минуте. Киммих выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Гнабри, Серж зацепился за мяч и выполнил хорошую подачу в центр к линии вратарской. Садио Мане грамотно набежал на мяч и в падении головой отправил его в правый угол ворот.
Спустя шесть минут Мане получил передачу на ход по правой половине поля из центра поля, убежал от соперника и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади. Мюллер в касание отправил мяч в центр к линии вратарской, где Мусиала без всякого труда отправил мяч в сетку.
На 44-й минуте Мане успел протолкнуть мяч мимо Роде на Мюллера, Томас вместе с Мусиалой доставили мяч на правый угол штрафной площади, где Гнабри вышел один на один с Траппом и хладнокровно отправил мяч под рукой голкипера, который пытался сократить дистанцию.
Хозяева «размочили» счет на 69-й минуте. Эрнандес на правой половине поля выполнил плохой пас назад в радиус штрафной площади на Нойера, Мануэль не смог обработать мяч, а отскок пришёлся точно на Коло-Муани, который сразу же точно пробил по пустым воротам.
На 87-й минуте Мусиала разогнал атаку по центру, затем выполнил передачу на Мане, а Садио сразу же выполнил передачу немного левее на Сане. Лерой быстро отправил мяч в центр штрафной площади, где оказался всё тот же Мусиала, который выиграл позиционную борьбу за мяч у Хасебе и хладнокровно пробил под правую штангу мимо Траппа.
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