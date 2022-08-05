Легенда «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Легендарный игрок «Наполи», который сейчас является свободным агентом, попал в сферу интересов нескольких клубов. Журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере» сообщает о том, что в борьбе за игрока выигрывает «Галатасарай».

По информации источника, сейчас турецкий клуб ведёт переговоры с 35-летним бельгийцем, пытаясь убедить его подписать контракт именно с «Галатасараем». Сообщается, что стамбульцы предлагают Мертенсу контракт до конца сезона-2023/2024.

Ранее к бельгийцу был так же интерес со стороны клубов из Бельгии и Франции. Рассматривался также вариант с переходом нападающего в «Ювентус» и возобновлением контракта с «Наполи».

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Мертенс стал свободным агентом. В нём он провёл за «Наполи» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну голевую передачу.