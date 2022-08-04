«Челси» объявил о покупке хавбека «Астон Виллы»

«Челси» на своем официальном сайте объявил о покупке полузащитника «Астон Виллы»

Лондонский клуб подписал контракт с 18-летним англичанином на шесть лет.

«Это было довольно беспокойно, но я не мог выкинуть "Челси" из головы в последние несколько дней, поэтому я просто счастлив и чувствую облегчение, что все это произошло.

Я так взволнован и просто не могу дождаться, когда выйду на поле, встречусь со всеми игроками и буду пытаться выиграть матчи и трофеи с Челси», — сказал Чуквуэмека.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 15 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.