Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино»

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
«Мы вели переговоры с "Торино", но после долгого обсуждения Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены.
В футболе происходит множество сделок, и пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Перкасси Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может быть арендован «Торино» на сезон с правом выкупа. Напомним, российский полузащитник перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива».