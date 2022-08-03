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    Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выступил против перехода полузащитника Алексея Миранчука в «Торино». Об этом заявил генеральный директор клуба Лука Перкасси.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Мы вели переговоры с "Торино", но после долгого обсуждения Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены.

    В футболе происходит множество сделок, и пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Перкасси Corriere dello Sport.

    Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может быть арендован «Торино» на сезон с правом выкупа. Напомним, российский полузащитник перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива».

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