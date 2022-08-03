Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино»

Главный тренер «Аталанты»выступил против перехода полузащитникав «Торино». Об этом заявил генеральный директор клуба Лука Перкасси.

«Мы вели переговоры с "Торино", но после долгого обсуждения Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены.

В футболе происходит множество сделок, и пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Перкасси Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может быть арендован «Торино» на сезон с правом выкупа. Напомним, российский полузащитник перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива».