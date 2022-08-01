Наумов: Уход Федуна ничего хорошего «Спартаку» не сулит

Бывший президент «Локомотива»прокомментировал новость о возможном уходес поста главы

«Безусловно, уход Федуна из "Спартака" — это потеря. Он искренне любит футбол, "Спартак", много лет ему посвятил, много личных средств в клуб вложил.

Поэтому, когда из футбола уходят такие люди — это большая потеря. Вот если бы дополнительно кто-то пришел в клуб, тогда да, это хорошо.

Но уходы — это всегда потеря не только для клуба. Думаю, уход Федуна ничего хорошего "Спартаку" не сулит», — сказал Наумов, слова которого передает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов хочет, чтобы экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц занял пост главы «Спартака» вместо Леонида Федуна.

Кроме того, появилась информация о том, что «Спартак» в ближайшее время перейдет под управление «Лукойла».

Федун приобрел контрольный пакет акций «Cпартака» в 2004 году, а в 2005 возглавил совет директоров.