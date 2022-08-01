Семин: Уход Федуна из «Спартака» станет большой потерей для российского футбола

Известный российский тренервысказался о возможном уходес поста президента

«Если Федун покинет "Спартак" — это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и самого клуба.

Он многое сделал для "Спартака", создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба.

Думаю, мы еще долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у Спартака», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов хочет, чтобы экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц занял пост главы «Спартака» вместо Леонида Федуна.