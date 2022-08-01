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    Семин: Уход Федуна из «Спартака» станет большой потерей для российского футбола

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    Известный российский тренер Юрий Семин высказался о возможном уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Если Федун покинет "Спартак" — это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и самого клуба.

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    • Он многое сделал для "Спартака", создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба.

    Думаю, мы еще долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у Спартака», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов хочет, чтобы экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц занял пост главы «Спартака» вместо Леонида Федуна.

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