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    Три гола в первом тайме позволили «Спартаку» уверенно обыграть «Оренбург»

    «Спартак» — «Оренбург»: счет 4:1, обзор голов

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    «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 3 тура чемпионата России. Счет составил 3:1 в пользу москвичей.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Уже на 2 минуте счет открыл Кристофер Мартинс. Через 10 минут Александр Соболев увеличил разрыв, на 38 минуте Квинси Промес довел дело до разгрома.

    Во втором тайме гости сумели забить мяч престижа. Автором стал Иван Башич. В дополнительное время Промес еще раз огорчил соперника и оформил дубль.

    РПЛ. 3 тур
    Спартак — Оренбург 4:1 (3:0, 1:1)
    Голы: 1:0 — 2 Мартинс Перейра, 2:0 — 12 Соболев, 3:0 — 38 Промес, 3:1 — 55 Башич, 4:1 — 90 ПромесСпартак: Селихов, Чернов, Литвинов, Рыбус (Денисов, 59), Зобнин, Мартинс Перейра (Зиньковский, 75), Умяров (Маслов, 89), Хлусевич, Мозес (Пруцев, 59), Промес, Соболев (Николсон, 60)Оренбург: Гошев, Полуяхтов (Вера, 59), Малых, Сиваков, Хотулев, Эктов, Марин (Гурциев, 59), Капленко (Титков, 67), Башич, Воробьев (Мансилья, 72), Сычевой (Оганесян, 46)Предупреждения: Сиваков (20), Оганесян (61), Хлусевич (80), Эктов (87), Хотулев (90)

    Это вторая крупная победа «Спартака» в этом сезоне. Сечас он с 7 баллами занимает 2 место. «Оренбург» с двумя поражениями идет десятым.

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