Смольников: Если бы «Торпедо» действовало поразумнее, то мы могли бы завоевать три очка

Защитникподвел итоги матча 3-го тура Премьер-лиги против(1:1).

«До начала матча самарцы считались фаворитом. А я скажу, что если бы в каких-то моментах мы действовали поразумнее, то могли бы завоевать и три очка.

Считаю, что ничья на выезде, учитывая наши последние результаты — это тоже хорошо.

Осознанно ли мы отдавали инициативу во втором тайме? Мы забили ранний гол, плюс психологически еще продолжаем "садиться", а "Крыльям" надо было забивать. Поэтому выглядело так.

Мы показали более содержательный футбол [относительно предыдущих матчей]. Но лучше было бы заработать три очка», — цитирует Смольникова сайт клуба.