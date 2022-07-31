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    Смольников: Если бы «Торпедо» действовало поразумнее, то мы могли бы завоевать три очка

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    Защитник «Торпедо» Игорь Смольников подвел итоги матча 3-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (1:1).

    Игорь Смольников
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    Игорь Смольников

    «До начала матча самарцы считались фаворитом. А я скажу, что если бы в каких-то моментах мы действовали поразумнее, то могли бы завоевать и три очка.

    Считаю, что ничья на выезде, учитывая наши последние результаты — это тоже хорошо.

    Осознанно ли мы отдавали инициативу во втором тайме? Мы забили ранний гол, плюс психологически еще продолжаем "садиться", а "Крыльям" надо было забивать. Поэтому выглядело так.

    Мы показали более содержательный футбол [относительно предыдущих матчей]. Но лучше было бы заработать три очка», — цитирует Смольникова сайт клуба.

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