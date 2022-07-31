«Крылья Советов» — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

Самарскиена своем поле сыграли вничью с московским(1:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 20-й минуте открыли гости. Самсонов прорвался по левому флангу к штрафной самарцев и навесил в центральную часть, где Давид Караев очень красивым ударом в прыжке отправил мяч ногой по высокой дуге в дальний угол.

На 68-й минуте счет сравнялся. Ежов прострелил справа от лицевой в центр штрафной, Глушенков укрыл мяч корпусом и покатил его на Владислава Шитова, а тот с нескольких метров в подкате переправил мяч в ворота автозаводцев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Торпедо 1:1 Голы: 0:1 Karaev D. (20'), 1:1 Shitov V. (68') Крылья Советов: Bijl G., Ezhov R., Gaponov I., Glushenkov M., Gorshkov Y., Kovalenko A., Lomaev I., Sokolov A. (Shitov V., 62'), Soldatenkov A., Tsypchenko D. (Khubulov V., 62'), Vityugov M. (Lipovoy D., 87') Торпедо: Botnar V., Enin I. (Lebedenko I., 88'), Kalmykov A. (Turishchev M., 58'), Karaev D. (Temnikov I., 64'), Kozhemyakin O., Netfullin R., Pomerko A., Ryazantsev A. (Reichman B., 57'), Samsonov A., Smolnikov I., Sultonov M. (Erkinov K., 63') Предупреждения: Samsonov A. (34'), Enin I. (83'), Temnikov I. (90')

«Торпедо» набрало первое очко в сезоне РПЛ-2022/23 и занимает 15-е место. «Крылья Советов» с 4 очками находятся на девятой позиции.

Календарь и таблица РПЛ

7 августа самарцы сыграют дома с «Динамо», а клуб из Москвы в тот же день на своем поле примет «Химки».