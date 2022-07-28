«Фиорентина» подготовила новый контракт для Николы Миленковича с повышенной зарплатой

Защитник «Фиорентины»близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом, сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира у себя в «твиттере»

По информации источника, «фиалки» хотят увеличить игроку заработную плату до € 3,5 млн в год. Трудовое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, текущий контракт серба с «Фиорентиной» истекает в 2023 году, доход по такому контракту у защитника составляет € 2,2 млн.

Никола является воспитанником «Партизана». В 2017 году Миленкович в летнее трансферное окно перешёл в итальянскую «Фиорентину». Сумма трансфера составила € 5,1 млн. 22 декабря 2017 года Миленкович дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Кальяри» (1:0).

В минувшем сезоне Серии А серб провёл 34 матча, в которых отметился единственным забитым мячом в ворота «Ромы» (1:3).