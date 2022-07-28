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    Экс-вратарь сборной Германии устроил разборки с соседом

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    Экс-голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн стал фигурантом скандального дела. Бывший футболист устроил разборки со своим соседом.

    Йенс Леманн
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    Йенс Леманн

    По информации The Sun, 52-летний Леманн отправился к своему соседу с бензопилой и спилил балки крыши гаража, так как это сооружение якобы загораживало экс-футболисту вид на озеро.

    Стоит отметить, что бывший вратарь еще пытался отключить камеру видеонаблюдения для того, чтобы его поступок остался незамеченным. Сейчас делом занимаются полицейские, которые подозревают Леманна в еще нескольких подобных проступках.

    На клубном уровне Йенс Леманн выступал за «Шальке», «Милан», дортмундскую «Боруссию», «Арсенал» и «Штутгарт».

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