В «Аталанте» подтвердили, что Хосе Паломино сдал положительный допинг-тест

«Аталанта» на своём официальном сайте подтвердила, что защитник клубапровалил допинг-тест и был временно отстранён.

Проба 32-летнего аргентинского защитника дала положительный результат на метаболит клостебола, синтетический анаболический и андрогенный стероид, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Сейчас Паломино вместе со своим адвокатом и «Аталантой» анализируют ситуацию и уже начали поиск продуктов, которые могут содержать запрещённое вещество, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Если наличие клостебола будет подтверждено, 32-летнего футболиста после лета будет судить Национальный антидопинговый трибунал, хотя признание вины позволило бы избежать этого процесса.