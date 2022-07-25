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    Гендиректор «Локо»: Миранчук и «Аталанта» не пришли к консенсусу. Мы подали иск в ФИФА

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил о судебном разбирательстве из-за Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Сообщалось, что «Аталанта» перестала платить за хавбека, приобретенного в 2020 году, и должна около 5 млн евро.

    «Донецкий "Шахтер" подал иск в ФИФА. Само решение настолько непрофессиональное, что оно не дает понимания, как действовать.

    Мы становимся не защищенными от наших инвестиций, которые мы сделали. У меня много юридических вопросов к этому постановлению ФИФА.

    Миранчук и "Аталанта" не пришли к консенсусу. Мы подали иск в ФИФА. Будем ждать решения.

    Мы хотим оставаться в ФИФА и быть часть большой футбольной системы. Нас сейчас волнует, как добиться того, чтобы в нынешней ситуации мы не отстали, а повысили качество.

    Лига занималась Кубком лиги, теперь реформа Кубка России. Посмотрим, как это будет. Но мне очень хочется, чтобы мы с пользой использовали это время», — сказал Леонченко «Спорт-Экспрессу».

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