Тульский «Арсенал» крупно победил «Краснодар-2»

Тульскийодержал выездную победу над(3:0) в матче 2-го тура Первой лиги.

На 53-й минуте хозяева остались вдесятером — нападающий Рустам Халназаров получил вторую желтую карточку.

Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Сергей Ткачёв со штрафного аккуратно пробил в правый верхний угол. Агкацев с прыжком запоздал.

На 79-й минуте Панченко справа вывел к воротам Луценко, который точно пробил в дальний угол.

А на 87-й минуте гости провели быструю контратаку, Ставпец справа убежал вперёд и выдал пас налево на Панченко. Кирилл аккуратно покатил мяч мимо Агкацева в дальний угол.

Первая лига. 2-й тур Краснодар-2 — Арсенал Тула 0:3 (0:0, 0:3) Голы: 0:1 — 64 Ткачев, 0:2 — 78 Луценко, 0:3 — 86 ПанченкоКраснодар-2: Исаенко, Агкацев, Gayvoronskiy, Сухорученко, Жилкин, Кратков, Кокоев, Ндука, Халназаров, Апеков, СамкоАрсенал Тула: Григалава, Мануйлов, Левашов, Сериков, Насыров, Большаков, Ткачев, Григорян, Луценко, Панченко, ХромовПредупреждения: Халназаров, 31’. Ндука, 52’ — Панченко, 16’. Луценко, 26’. Сериков, 73’. Ставпец, 83’Удаления: Халназаров, 53’ (вторая ж.к)..Stat2Match Балтика — Волгарь 3:1 (3:0, 0:1)

В параллельном матче калининградская «Балтика» одержала домашнюю победу над «Волгарем» — 3:1.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте. Маляров с аута очень далеко кинул мяч, Борисенко скинул на Кленкина, который абсолютно один стоял и с метра пробил Смирнова.

Спустя четыре минуты прошла подача с правого фланга, Кирилл Маляров спокойно принял на грудь мяч и вколотил сферу в ворота «Волгаря».

Счет стал крупным на 25-й минуте. Перехватили мяч хозяева, последовал заброс на Гузину, который скинул мяч на Борисенко, который вогнал мяч в сетку. Смирнов даже не успел прыгнуть за сферой, очень сильно растерялись игроки гостей после второго пропущенного гола.

На 72-й минуте «Волгарь» отыграл один мяч. Остойич проиграл борьбу Делькину, который вышел один на один с вратарем и катнул мяч низом.

Первая лига. 2-й тур Голы: Кленкин, 19 (1:0). Маляров, 23 (2:0). Борисенко, 24 (3:0). Делькин, 73 (3:1)Балтика: Бориско, Маляров, Осипов, Остоич, Радмановац, Кленкин (Пряхин, 80), Кузьмин (Аванесян, 89), Казаев (Дудиев, 76), Валиахметов (Кашчелан, 76), Борисенко (Барков, 80), ГузинаВолгарь: Смирнов, Ведерников, Локтионов, Гаврилович, Козлов (Печенкин, 46), Павлишин (Капленко, 65), Талалай, Стефанович (Царукян, 81), Бутенко (Носов, 46), Агеев (Гилязетдинов, 57), ДелькинПредупреждения: Казаев, 50’. Осипов, 77’ — Козлов, 8’. Стефанович, 75’. Печенкин, 82’. Носов, 90+1’

Еще в одном матче махачкалинское «Динамо» взяло верх над «Велесом» — 1:0.

Единственный мяч был забит на 9-й минуте. Получил Гаджиев мяч в чужой штрафной, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Вратарь отбил мяч , но перед собой, а Дибиргаджиев спокойно направил мяч в ворота всего с метра.